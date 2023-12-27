«Я мечтал»: Путин созвонился с мальчиком, которому подарил экскурсию в Эрмитаж

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Путин созвонился с мальчиком, которому подарил экскурсию в Эрмитаж

Фото, видео: © РИА Новости / Петр Ковалев; 5-tv.ru

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Глава государства застал Никиту и его семью, когда они были еще в музее.

Президент РФ Владимир Путин созвонился с мальчиком Никитой из Костромы, чье желание ранее снял с «Елки желаний» на выставке-форуме «Россия». Глава государства исполнил его мечту и подарил ему экскурсию в Эрмитаж.

Звонок застал Никиту, когда он с семьей был в музее. Президент и мальчик пообщались. Никита поделился впечатлениями, а президент поинтересовался у него о дальнейших планах.

«Я мечтал посетить Тронный зал, Царские палаты», — признался Никита.

Он отметил, что ему все понравилось, в музее очень красиво, а больше всего запомнились часы «Павлин».

Президент заметил, что ему удалось узнать про то, что Никита занимается музыкой. Мальчик рассказал, что играет на кларнете. Он уже принимал участие в фестивалях, но в 2024 году его ждут новые.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МВД Колокольцев исполнил новогоднее желание девочки из Саранска.

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