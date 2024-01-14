Джо Байден пригрозил республиканцам расплатой за нежелание финансировать Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Дальнейшая военная поддержка Киева зависит от решения Конгресса. У Белого дома кончились деньги на оружие для ВСУ.

Джо Байден пригрозил республиканцам расплатой за нежелание финансировать Украину

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

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Представителей Республиканской партии в Конгрессе США ждет расплата за их принципиальную позицию относительно партнерских отношений с Киевом. Американский президент и демократ Джо Байден перешел к угрозам в адрес своих оппонентов, не желающих более финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, которая опубликована на его официальном сайте, Байден заявил, что противники глубоко пожалеют о своем сегодняшнем выборе, но пока еще есть возможность передумать.

Прежде координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби публично сообщил, что Соединенные Штаты больше не могут отправлять военную помощь на Украину из-за прекращения финансирования. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с деньгами для киевского режима теперь стоит задавать Конгрессу. Только решением ведомства могут быть выделены средства на эти цели. Среди республиканцев в Конгрессе есть противники столь затратного партнерства.

«Что ж, если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется за многое, ужасно многое, заплатить», — подчеркивает Байден.

Незадолго до Нового года госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев получил последний в 2023-м пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. На этом соответствующий запас в бюджете был исчерпан. Еще осенью 2023-го администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Израилю и Украине и противодействия Китаю и России. На эти цели Белый дом просил 106 миллиардов долларов. Заявку должны утвердить обе палаты Конгресса. Республиканцы отказались поддерживать проект пока действующая власть не позаботится о защите границ Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден нарушил Конституцию США ударом по Йемену.

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