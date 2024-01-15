В Москве прощаются с народным артистом СССР Юрием Соломиным

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 372 0

Знаменитому актеру было 88 лет. Сцене он был предан всю свою сознательную жизнь.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В московском Малом театре прощаются с народным артистом СССР Юрием Соломиным. Ожидается, что проводить актера в последний путь придут не только близкие, но коллеги и поклонники.

Известно, что после прощания гроб с телом Соломина будет захоронен на Троекуровском кладбище, об этом рассказывала директор Малого театра Тамара Михайлова. По ее словам, такова была воля покойного - он хотел быть похороненным рядом с женой.

Незадолго до смерти Юрий Соломин был госпитализирован в больницу с ишемическим инсультом. Врачи в ходе лечения выявили ряд осложнений на органы. В их списке — почечная, дыхательная и сердечная недостаточности.

Оправиться от перенесенного инсульта он так и не смог — 11 января сердце Соломина внезапно остановилось. Последние минуты рядом с 88-летним актером провела внучка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина.

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