Самые трогательные слова: лучшие цитаты «профессора Снейпа» Алана Рикмана

Артист запомнился миллионам поклонников по роли мага Северуса Снейпа.

Вот уже восемь лет, как не стало Алана Рикмана, знаменитого британского актера театра и кино, так полюбившегося публике. Артист скоропостижно ушел из жизни от рака поджелудочной железы 14 января 2016-го, «сгорев» всего за полгода после выявления страшной болезни. Он действительно был необыкновенным человеком и неспроста завоевал сердца миллионов зрителей. Журнал «Правила жизни» собрал самые известные высказывания популярного «волшебника».

«Награды получают роли, а не актеры»

Алан Рикман оставил после себя огромное количество шедевральных работ и проектов. Массовую известность он получил благодаря роли таинственного и мрачного мага Северуса Снейпа в мировой кинофраншизе «Гарри Поттера».

Фото: www.globallookpress.com / Heyday Films

Однако признание и слава никак не повлияли на скромного и преданного искусству актера. До последнего дня своей жизни Рикман старался отдавать себя любимому делу целиком и полностью. Он никогда не кичился своим талантом и популярностью, считая, что главная задача артиста — самоотверженно трудиться и хорошо выполнять свою работу.

«Умнейший человек, который мне встречался? Пожалуй, женщина, с которой я живу»

Со своей единственной любовью всей жизни, Римой Хортон, актер познакомился еще в юности. Тогда молодым людям было всего 18 и 19. Они тайно поженились лишь 47 лет спустя, наконец узаконив свои отношения.

К сожалению, пара так и не обзавелась детьми. Как признавался Алан Рикман, это не было его решением, но он уважал выбор дорогой избранницы, которая всегда оставалась рядом со своим мужем.

«Самые трогательные слова в своей жизни я услышал, выйдя однажды через служебный выход в театре»

Однажды артист подивился трогательной историей. Рикман рассказал, что после завершения «странноватой японской пьесы», в которой играл, он неожиданно столкнулся с молодой девушкой, дрожащей с головы до ног.

Тогда актер испугался за незнакомку, но оказалось, что на нее огромное впечатление произвело увиденное.

«Каждый раз, когда вы думаете, что слабовато отыграли сегодняшний спектакль, помните, что в зале есть человек, для которого этот спектакль потрясающий, потому что первый в жизни», — сделал вывод он.

«Настоящее искусство больше, чем человек, создавший его»

Не раз актер отмечал величие и могущество искусства, считал, что люди должны искренне ценить его. Не стоит пытаться его постичь и понять — осознать «до конца» все же не выйдет. Остается лишь созерцать и безмерно уважать мастерство автора.

«Неважно, хороши вы или плохи, вы никогда не станете лучше этой пьесы», — приводил слова Питера Брука Рикман.

«Я рад, что фильмы о Гарри Поттере побудили детей к чтению»

Фото: Кадр из к/ф « Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Волшебная история о «мальчике, который выжил» действительно покорила сердца тысячи детей и взрослых. По романам английской писательницы Джоан Роулинг сняли серию фильмов, которая почти сразу стала считаться культовой.

Несомненно, «изюминку» в кинофраншизу внес Алан Рикман, сыгравший антигероя Северуса Снейпа, тайного защитника главного персонажа «поттерианы». Он зацепил аудиторию своим потрясающим образом, мимикой и актерской игрой.

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