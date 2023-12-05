«Зачатый после смерти»: за наследство Грачевского может побороться новый претендент?

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 71 0

Жорин: зачатый после смерти Грачевского ребенок не сможет завладеть наследством

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Знаменитый режиссер умер в 2021 году. Однако он все еще может вновь стать отцом.

Вдова Бориса Грачевского в свои 38 лет намерена родить покойному еще одного ребенка — оказывается, в Израиле заморожена сперма отца «Ералаша». Поможет ли это Екатерине Белоцерковской в затянувшемся деле о разделе наследства режиссера? Звездный адвокат Сергей Жорин ответил 5-tv.ru.

«По российскому законодательству, дети, зачатые после смерти наследодателя, на наследство претендовать не имеют права. Поэтому, если все получится, то это, безусловно, хорошо. Дети — это цветы жизни, как говорится. Дай Бог здоровья и маме, и детям, но на наследство ребенок претендовать не сможет», — прокомментировал эксперт.

Сама Белоцерковская отмечала, что после смерти мужа не рассматривает других мужчин. Первого сына — Филиппа — она подарила ему в 2020 году. Сейчас же она хочет родить от него девочку. И шансы пока есть — Борис оплатил хранение своего семени на 20 лет вперед. Но и поторопиться тоже повод есть, ведь в Израиле продолжается конфликт с ХАМАС, а от попадания палестинского снаряда биоматериал не застрахован.

Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года из-за последствий коронавируса. Ему был 71 год. С тех пор дележка его имущества не прекращается.

На наследство сегодня претендуют четыре человека: дети от первого брака режиссера — Максим и Ксения, дочь от второй жены — Василиса и ребенок от Белоцерковской. Вдова пока живет с трехлетним сыном в квартире мэтра и надеется, что не окажется на улице после раздела имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
5 дек
Биоматериал хранится в полыхающем Израиле: сможет ли вдова Грачевского родить от него ребенка?
16 окт
«Теперь девочку»: вдова Бориса Грачевского хочет родить от него ребенка
27 сент
Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19
20 июл
Суд отменил взыскание долга по иску «Ералаша» с наследников Грачевского
19 июн
Застряли миллионы: почему вдове Бориса Грачевского не на что жить
23 мар
«Дело в ней»: почему вдова Грачевского слышит покойного мужа
22 мар
Вдова Грачевского заявила, что после смерти мужа похудела на десять килограммов
22 мар
«Боря там ходит»: вдова Грачевского заявила о потусторонних силах в доме
14 февр
Суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства
26 янв
Вдова создателя «Ералаша» Грачевского обжаловала решение о взыскании его долгов
-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.58
0.91 99.13
0.55
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

20:51
«Зачатый после смерти»: за наследство Грачевского может побороться новый претендент?
20:38
«Мама поставила в угол»: Путин поделился самым теплым воспоминанием из детства
20:26
Путин посетил центр знаний «Машук» в Пятигорске: главное
20:13
«Один раз живем!» — Николай Басков оброс долгами ради ремонта в новом особняке
20:00
Биоматериал хранится в полыхающем Израиле: сможет ли вдова Грачевского родить от него ребенка?
19:47
«Ты не моя дочь»: какие фразы родители не должны говорить детям

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд