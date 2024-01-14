Названа причина смерти каскадера из фильма «Тайна печати дракона» Захаренкова

Сердце артиста внезапно остановилось на 39-м году жизни.

Актер эпизодических ролей и известный каскадер Александр Захаренков умер от инсульта. Об этом сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.

«У Захаренкова был инсульт», — кратко сказал Иншаков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Как добавила представитель гильдии Юлия, проблему не удалось вовремя установить, что и привело к отеку мозга.

Сердце каскадера остановилось еще 12 января, однако это стало известно лишь через пару дней. Ему было 38 лет.

На счету Захаренкова около 25 проектов. Среди картин: «Тайна печати дракона» (Китай, Россия) 2019, «Балканский рубеж» (Россия, Сербия) 2019, «Цена жизни» 2013, «Человек-приманка» 2012, «Фантом» 2012, «Я покажу тебе Москву» 2009, «Котовский» 2009, «Господа офицеры: Спасти императора» 2008, «Боец. Рождение легенды» 2008.

Примечательно, что вместе с Захаренковым работали такие знаменитости как Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Джейсон Флеминг по фильму «Тайна печати дракона».

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