Быстро возвращаемся в форму: ТОП-5 детокс продуктов после новогодних праздников

Если отказать себе в любимом блюде представляется невозможным, просто начните есть эти продукты, чтобы организм как можно скорее восстановился и вернулся к прежней работе после застолий.

Быстро восстановить работу организма после новогодних застолий помогут пять продуктов. В интервью изданию Газета.ру эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая рассказала, как они помогут вывести токсины.

Первым специалист назвала брокколи. Эта капуста имеет небольшую калорийность, но при этом она богата витаминами, минералами и пищевыми волокнами, которые улучшают перистальтику кишечника и его опорожнение.

«Брокколи богата глюкозинолатами, один из важнейших пищевых компонентов для поддержки работы печени, витамином С, который улучшает адаптационные возможности организма и к тому же выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи», — отметила эксперт.

Далее для очищения организма хороши цитрусовые: грейпфрут, апельсин, лимон. Все они богаты витамином С, который служит антиоксидантом быстрого действия. Кроме того, цитрусовые богаты клетчаткой, которая также стимулирует работу кишечника.

Следующий в списке — имбирь. Он улучшает процесс пищеварения и положительно сказывается на обмене веществ.

«Рекомендуется употреблять не более 50 граммов свежего имбиря в день. Чрезмерное количество продукта может стать причиной неприятных симптомов: тошноты, изжоги и вздутия», — предупредила Водолазкая.

Кроме того, следует обратить внимание и на клюкву. Ягода богата фенольными соединениями, благодаря чему считается уросептиком. Она поддерживает работу мочевыделительной системы.

Пятым в списке специалист назвала сладкий перец.

«Рекордсмен по содержанию витамина C. Кроме этого, в нем содержится много витаминов группы A. Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса», — подытожила эксперт.

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