У каждого свой секрет: как звезды сбрасывают лишние килограммы после праздников

Новогодние каникулы уже позади. Теперь знаменитостям как можно скорее нужно прийти в привычную форму. Какие методы они используют для быстрого результата?

Новогодние каникулы — это не только веселье, отдых и встреча с любимыми. Это еще и набранные килограммы после обильных застолий дома или в гостях. И звезды, как и многие россияне, не исключение. Как им удается привести себя в порядок в рекордно короткие сроки, узнало издание «Вечерняя Москва».

Павел Соколов

Павел Соколов любит вкусно и плотно поесть. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солист группы «На-На» Павел Соколов признался — он тот еще любитель вкусно и плотно поесть на Новый год. При этом проблем с лишним весом никогда не испытывал. Однако тяжесть — да. Чтобы быстро вновь почувствовать легкость в желудке, он пьет коровье молоко. Многим покажется, что продукт тяжелый, но у Соколова есть свое мнение на этот счет.

«Стабилизировать пищеварение и улучшить самочувствие мне помогает простое коровье молоко, очень вкусный и полезный продукт, который многие недооценивают. Пары стаканов бывает достаточно, чтобы снова ощутить бодрость и прилив сил», — заявил артист.

Анна Семенович

Анна Семенович ради похудения ограничивает себе в еде. www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Певица Анна Семенович то и дело ведет борьбу с лишними килограммами. Поэтому свой действенный способ уже выработала. Так, после праздников она ограничивает себя в еде, ест лишь яблоки и креветки. Это ее любимые продукты, к тому же низкокалорийные. Такой рацион у нее обычно длится три дня. При этом ест звезда их в неограниченных количествах. Без соли, сахара и масла.

Олеся Судзиловская

Судзиловская ради похудения устраивает себе оригинальный разгрузочный день. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса Олеся Судзиловская в этом году отметит юбилей — в мае знаменитости исполнится 50 лет. Несмотря на возраст, ей удается сохранять девичью стройность. Как только она понимает, что набрала лишние килограммы, тут же устраивает себе оригинальный разгрузочный день, во время которого съедает пять крупных грейпфрутов и столько же вареных яичных белков. Все это она распределяет на десять приемов пищи: с утра съедает один белок, через полтора часа — грейпфрут. Такой «марафон» помогает артистке сбросить до двух килограммов за сутки.

Никас Сафронов

Сафронов не корить себя за набранные килограммы. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Народный художник РФ Никас Сафронов в новогоднюю ночь не смог устоять перед праздничным столом и разрешил себе попробовать все блюда. Да еще и выпил бокал шампанского. Но корить себя не стал за это.

«Нужно съедать всего по чуть-чуть, тогда никаких последствий для здоровья не будет. А после праздника главное — хорошенько выспаться», — признался Сафронов.

Ляйсан Утяшева

Утяшева после застолий устраивает себе разгрузочные дни. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Фигурой телеведущей и гимнастки Ляйсан Утяшевой многие восхищаются. Родив двоих детей она смогла вернуть стройное тело. При этом она большая любительница вкусно поесть. А быстро вернуться в форму ей помогает режим. Так, через пару дней после Нового года она позволяет себе лишь некоторые крупы, овощные супы, отварные овощи, рыбу и креветки. Также в ее рационе много сырых овощей, фруктов и зелени. И разумеется, ни грамма сахара. А перед едой Утяшева всегда выпивает стакан теплой воды.

Владимир Девятов

Девятову похудеть помогает работа. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народный артист РФ Владимир Девятов признался — он весит 85 килограммов, а за новогодние праздники поправиться может максимум на три килограмма. И избавиться от них ему совсем не трудно. Для этого он просто активно работает, больше выступает на сцене.

«За одну концертную программу могу без проблем лишиться полутора килограммов, а то и всех трех. Поэтому в праздники выступаю практически каждый день. Если прибавить в весе, потом в костюмы можно не влезть. Они довольно дорогие, чтобы их шить заново», — признался знаменитость.

Яна Рудковская

Яна Рудковская после праздников «садится» на кефирную диету. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Продюсеру Яне Рудковской на пятом десятке сохранять фигуру помогает ежедневная работа. А после праздников — кефирная диета. Так, в течение 48 часов Рудковская позволяет себе лишь кисломолочный продукт и минеральную воду, причем сколько захочет. По словам продюсера, на такой диете за пару дней она сбрасывает сразу два килограмма.

Елена Летучая

Елена Летучая сбрасывает лишние килограммы на каше на воде, твороге, овощном салате. www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Телеведущая Елена Летучая даже после новогодних праздников выглядит роскошно. Все потому, что давно придерживает здорового питания. А даже если и набирает лишние килограммы, то тут же устраивает себе разгрузочные дни. Так, в течение трех-четырех дней она на завтрак ест овсяную кашу на воде, на обед — немного обезжиренного творога, а ужинает салатом из свежих овощей без масла и соли. При этом строго до 18:00. А в течение дня позволяет себе пить чай, кофе без сахара или воду.

Анита Цой

Анита Цой худеет при помощи риса. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Анита Цой еще осенью прошлого года жаловалась, что весит на 20 килограммов больше желаемого. Но мечтает избавиться от «лишнего». Для этого она после праздников на протяжении двух дней питается одним лишь рисом. Его она готовит по-своему: несколько столовых ложек крупы знаменитость замачивает на ночь в кипятке, а на утро отваривает без соли, пряностей и масла. Ест его небольшими порциями. А в течение дня певица пьет кипяченую воду.

Лариса Долина

Лариса Долина знаменита кефирной диетой. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Лариса Долина за годы нахождения на сцене уже научилась быстро худеть. В этом ей помогает кефирная диета. Так, в течение семи дней артистка выпивает лишь кефир пониженной жирности, при этом сочетая его с низкокалорийными продуктами. К примеру, в первый день она съедает 400 граммов картофеля, во второй — столько же творога, на третий, пятый и седьмой день позволяет себе 400 граммов фруктов, кроме винограда и бананов. А на четвертый день кефиром запивает курицу. Благодаря такой системе Долиной удается похудеть на пять-семь килограммов.

Стоит отметить, что такие методы в борьбе с лишним весом подойдут далеко не всем людям. Подобрать диету, которая не ударит по здоровье, поможет дипломированный специалист.

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