ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 211 0

Некоторое время он возглавлял воздушное командование «Запад» армии Украины.

ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Самый опытный летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Павлович умер. Об этом сообщило Воздушное командование «Запад» в социальных сетях.

В публикации указывается, что прощание с Павловичем уже прошло. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

Известно, что Станислав Павлович был командиром бомбардировочного авиационного полка, заместителем начальника аппарата управления боевой подготовки, а также возглавлял воздушное командование «Запад» ВСУ. После выхода на пенсию он продолжал заниматься полетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах элитной бригады Вооруженных сил Украины начались разлады.

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