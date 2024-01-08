«Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус»

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 61 0

«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» за «Лучший драматический фильм»

«Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус»

Фото: Кадр из к/ф «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан, 2023 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кинокартина заслуженно и ожидаемо получила свою награду.

Биографический фильм британского и американского режиссера Кристофера Нолана, посвященный жизни ученого и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, получил «Золотой глобус» на 81-й церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Картина заслуженно завоевала награду в категории «лучший драматический фильм». «Оппенгеймер» Нолана соревновался за премию с кинолентами «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Зона интересов» Джонатана Глейзера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Маэстро» Брэдли Купера.

Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года. В мировом прокате творение гениального режиссера собрало свыше 950 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. «Оппенгеймер» занял третье место в топе самых кассовых фильмов 2023-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элизабет Дебики получила «Золотой глобус» за роль принцессы Дианы.

-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:53
Экипажи Су-34 нанесли удар по украинским боевикам на краснолиманском направлении
8:32
Похоронила любимого сына и в одиночку растила внучку: судьба Александры Назаровой
8:24
Скрытая формула счастья: как номер квартиры влияет на судьбу жильцов
8:11
Агата Муцениеце показала, как приводит себя в форму после Нового года
7:50
«Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус»
7:29
Успешно уничтожена украинская ракета С-200 в небе над Белгородской областью

Сейчас читают

Дуэт с Нагиевым, неверная жена и отказ от званий: как живет актер Игорь Лифанов
Черное море под надежной защитой: лучшее видео из зоны СВО
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса