Курс евро упал ниже 96 рублей впервые с конца осени прошлого года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Что тем временем происходит с долларом и юанем?

Курс евро упал ниже 96 рублей впервые с конца осени прошлого года

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Курс евро в ходе торгов опустился ниже 96 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такое падение произошло впервые с 23 ноября 2023 года.

Так, к 12:37 по московскому времени евро снизился на 1,07 рубля, достигнув отметки в 96,03 рубля. При этом валюта падала и до 95,97 рубля — минимума с конца осени прошлого года.

Тем временем доллар торгуется на уровне 87,76 рубля, а юань — 12,15 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара в ходе торгов опустился до 88 рублей.

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