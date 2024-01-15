Курс евро упал ниже 96 рублей впервые с конца осени прошлого года

Что тем временем происходит с долларом и юанем?
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
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Курс евро в ходе торгов опустился ниже 96 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такое падение произошло впервые с 23 ноября 2023 года.
Так, к 12:37 по московскому времени евро снизился на 1,07 рубля, достигнув отметки в 96,03 рубля. При этом валюта падала и до 95,97 рубля — минимума с конца осени прошлого года.
Тем временем доллар торгуется на уровне 87,76 рубля, а юань — 12,15 рубля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что курс доллара в ходе торгов опустился до 88 рублей.
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