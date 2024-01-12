Курс доллара опустился до 88 рублей впервые с ноября прошлого года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Что тем временем происходит с евро и юанем?

Курс доллара опустился до 88 рублей впервые с ноября прошлого года

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Курс доллара в ходе торгов опустился до 88 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Такое падение произошло впервые с 23 ноября 2023 года.

Так, к 11:40 по московскому времени американская валюта опустилась на 61 копейку, до 87,98 рубля. Евро тем временем торговался на уровне 96,76 рубля, показывая снижение на 40 копеек. Юань же фиксировался на отметке в 12,23 рубля, снизившись на девять копеек.

Неделей ранее доллар опускался до 90 рублей. Такой показатель фиксировался в ходе торгов 9 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин РФ с 15 января по 6 февраля возобновит продажу валюты. Решение было принято на фоне того, что в декабре 2023 года доходы от продажи нефти и газа оказались на 199,9 миллиарда ниже, чем планировалось.

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