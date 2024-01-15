«Он был нашим отцом»: в Малом театре простились с Юрием Соломиным

Гроб с телом народного артиста СССР захоронят на Троекуровском кладбище — рядом с его женой. Такова была воля покойного.

В Москве сегодня прощаются с Юрием Соломиным. Церемония только что завершилась в Малом театре, на сцену которого актер впервые вышел 70 лет назад. А последние 35 лет был художественным руководителем. Всенародную любовь Соломину принесли роли в фильмах. Его амплуа — интеллигент в кадре и на сцене. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова — подробнее.

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Они не знали его лично, но сотни раз видели на телеэкранах, и он стал для них родным. Преданные поклонники актера Юрия Соломина пришли к Малому театру проститься с кумиром.

«От души скажу, что очень жалко, что уходит поколение, которое действительно воспитывает подрастающее поколение», — прокомментировала одна из собеседниц.

«Юрий Мефодьевич — подлинный гражданин нашей страны, который остался верен своим идеалам, своим принципам, верен себе, своей семье, верен своему делу, своей профессии», — считает другой.

«Его работы — все великолепные. Вся жизнь его связана с этим театром. Почти 70 лет — это непостижимо», — заявил еще один из тех, кто пришел проводить артиста в последний путь.

Он был рожден актером, интеллигент в кино, и в жизни, искренний, настоящий человек — так говорят все, кто его знал, все, кому посчастливилось учиться у Юрия Мефодьевича. Мастер вырастил целую плеяду актеров театра и кино — все они были для него как дети.

«Вечная память. Он мой учитель, мастер, педагог. Я — его первый выпуск, 83-ий год. Мы для его были дети, он был наш отец», — рассказала его выпускница.

«Я начинала работать на Свердловской киностудии, как раз когда Юрий Мефодьевич снял свой режиссерский дебют — „Скандальное происшествие в Брикмилле“. Редактор был мой отец, и он был у нас в гостях. Это был метеор, который озарил в какой-то степени несколько однообразный репертуар того времени», — поделилась бывшая коллега.

С великим актером прощаются в Малом театре, где он был бессменным худруком последние 35 лет. Жил театром, дышал театром — это был его дом, вся его жизнь. Сцена Малого утопает в цветах. Здесь родные актера, известные деятели культуры: Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Александр Олешко. Вспоминают его в самых светлых и добрых словах.

«Юрий Мефодьевич всю свою жизнь отдал своего родному Малому театру и не менее родному Щепкинскому училищу. 70 лет служения этой сцене, 35 лет руководства, около 60 лет преподавания в училище, огромное, гигантское количество учеников. Можно сказать, что добрая половина труппы Малого театра — это все ученики Юрия Мефодьевича» — прозвучало со сцены театра.

Соболезнования родственникам передал и президент. Прощание проходит в сопровождении почетного караула.

От адъютанта до министра культуры. Сама судьба Юрия Соломина — как сюжет кино. Он получил всесоюзную известность после роли «Адъютант его превосходительства» — образ настоящего мужчины, который может постоять за честь девушки.

За полвека более 80 ролей, но своей главной работой Соломин считал роль Арсеньева в фильме «Дерсу Узала», который снял известнейший японский режиссер Куросава на русском языке. В 75-м картина получила Оскар — как лучший иностранный фильм — о Юрии Соломине узнали во всем мире. Режиссер Куросава назвал его одним из лучших актеров планеты.

В Японии Соломина помнят до сих пор — его наградили почетным орденом. И на прощание сегодня пришли представители японского посольства.

«Он получил орден от императора 13 лет назад, поэтому мы хотели бы выразить свои соболезнования», — рассказал один из них.

Секрет такой всенародной, даже всечеловеческой любви, кажется, в простом. Юрий Соломин любил человека. Никогда не оставлял без внимания коллег, а еще — уважал зрителя. И делал все, чтобы его работы — тронули каждого.