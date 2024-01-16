В Екатеринбурге пропали сразу две девочки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 188 0

Поисками детей занимаются волонтеры и правоохранители.

В Екатеринбурге пропали сразу две девочки

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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Сразу две девочки пропали в Октябрьском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает портал E1.RU, ссылаясь на поисковый отряд «Прорыв».

Школьницы — 13-летняя Юлия и 14-летняя Анна — перестали выходить на связь 15 января. Связаны ли эти случаи — пока неизвестно. Их поисками занимаются волонтеры и правоохранители.

Юлия была одета в черную удлиненную куртку с рисунком в клетку, брюки и белые кроссовки. Девочка худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза.

А Аня была одета в черную куртку, худи, темно-синие джинсы и белые кроссовки. При себе имела рюкзак темно-серого цвета. Девочка среднего телосложения, у нее тоже темно-русые короткие волосы и карие глаза.

Людей, располагающих информацией о местонахождении подростков, просят обратиться в отделение полиции, либо в поисковой отряд «Прорыв».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых загадочных исчезновениях людей в истории.

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