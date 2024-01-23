«На свои грабли наступят»: Добронравов назвал бредом попытки наставлять молодежь

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 74 0

Актер Добронравов считает бесполезным делать наставления молодежи

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чесноков; 5-tv.ru

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Народный артист России уверен, что молодые должны поступать так, как сами считают нужным, а потом никого не винить в своих ошибках.

Давать наставления молодежи бесполезно, она все равно сделает по-своему, и это правильно. Такое мнение народный артист РФ Федор Добронравов высказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Бред абсолютный — делать наставления молодежи. Все равно любой ребенок на свои грабли наступит. Никакого наставления не нужно делать, надо просто жить рядом с детьми так, чтобы им нравилось, как вы живете. Чтобы ребенок знал, как относиться к бабушке, дедушке, родителям, друзьям, любви, работе по вашему примеру. Вот и все наставление», — заявил артист.

Звезда «Сватов» уверен, что молодые люди должны верить в свои силы и делать так, как считают нужным, а если совершат ошибку, то никого в этом не обвинять. Добронравов напомнил о людях, которые по настоянию родителей заканчивали не те вузы, какие сами хотели, а потом раскаивались всю жизнь.

Полное интервью с Федором Добронравовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Федор Добронравов отговаривал сыновей от актерской профессии. 

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