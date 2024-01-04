«Я сам слесарь»: Добронравов признался, что отговаривал сыновей от актерства

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 411 0

Федор Добронравов признался, что отговаривал сыновей от актерской профессии

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Народный артист РФ заявил, что сам в молодости рассчитывал стать простым рабочим.

Будучи родом из рабочей семьи, известный ныне актер театра и кино Федор Добронравов сам в юности приобрел рабочую специальность, а позднее отговаривал своих сыновей от актерской профессии. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Я тоже слесарь-сборщик механосборочных работ. Я не думал никогда в жизни, что стану артистом. То есть я мечтал, но не думал, что это сбудется. Наверное, детская мечта была настолько сильна, что как-то Господь управил, и вот я сейчас сижу здесь — народный артист. А в семье у меня все были рабочие — и папа, и мама. И детей, когда выросли, я тоже попытался отговорить — и Ванюшку, и Витюшку (актеры театра и кино Иван и Виктор Добронравовы — Прим. ред.). Но они сказали, что это их выбор», — поделился народный артист РФ.

Также звезда сериала «Сваты» рассказал о том, как относится к европейским ценностям и тем вызовам, который Запад бросает российской культуре, и как сохранить семью и традиции в современных реалиях. Полное интервью с Федором Добронравовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Федор Добронравов отозвался об участии легендарных советских и российских актеров Владимира Зельдина и Ольги Аросевой в сериале «Сваты».

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