«Я сам слесарь»: Добронравов признался, что отговаривал сыновей от актерства

Народный артист РФ заявил, что сам в молодости рассчитывал стать простым рабочим.

Будучи родом из рабочей семьи, известный ныне актер театра и кино Федор Добронравов сам в юности приобрел рабочую специальность, а позднее отговаривал своих сыновей от актерской профессии. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Я тоже слесарь-сборщик механосборочных работ. Я не думал никогда в жизни, что стану артистом. То есть я мечтал, но не думал, что это сбудется. Наверное, детская мечта была настолько сильна, что как-то Господь управил, и вот я сейчас сижу здесь — народный артист. А в семье у меня все были рабочие — и папа, и мама. И детей, когда выросли, я тоже попытался отговорить — и Ванюшку, и Витюшку (актеры театра и кино Иван и Виктор Добронравовы — Прим. ред.). Но они сказали, что это их выбор», — поделился народный артист РФ.

Также звезда сериала «Сваты» рассказал о том, как относится к европейским ценностям и тем вызовам, который Запад бросает российской культуре, и как сохранить семью и традиции в современных реалиях. Полное интервью с Федором Добронравовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Федор Добронравов отозвался об участии легендарных советских и российских актеров Владимира Зельдина и Ольги Аросевой в сериале «Сваты».