Эффект панацеи? Какие риски для Запада несет конфискация активов России

Россия между тем уже готова ответить на очередные недружественные шаги, отметили в МИД.

Конфискация российских активов несет финансовые риски для стран Запада. Об этом пишет агентство Reuters с ссылкой на чиновников.

В США понимают, что такое решение нужно принимать вместе с союзниками, и оно, вероятно, несет для них самих же риски. При этом для реализации такой инициативы нужно привлечь «тонну юристов», считает специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер.

«Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи. В настоящее время предпринимаются реальные усилия, но мы еще далеки от выводов», — прокомментировал Прицкер.

Агентство отмечает, что страны G7, действительно, обсуждают возможность конфискации российских активов. Однако некоторые государства обеспокоены прецедентом, механизмом и возможными серьезными последствиями такого шага. Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кро не против меры, но требует четкий механизм «без дестабилизации мировой финансовой системы».

План эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных российских активов Еврокомиссия представила в конце 2023 года. Согласно ожиданиям Европы, доходы от российских активов поступят в бюджет ЕС на 2024–2027 годы. В ЕК надеются, что за это время собрать получится порядка 15 миллиардов евро.

Максимальный объем активов составляет 191 миллиард евро. В настоящее время они заморожены на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Москва неоднократно заявляла, что отреагирует на конфискацию активов. Так, недавно МИД РФ заявил о симметричном ответе. Как подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, наша страна готова к любому развитию ситуации с ее активами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия примет меры, если страны Запада реализуют идею по конфискации активов.