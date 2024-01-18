Росавиация сообщила об ограничениях в работе московских аэропортов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 76 0

В частности, корректировка коснулась Внуково и Шереметьево.

Росавиация сообщила об ограничениях в работе московских аэропортов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Временные ограничения были внесены в работу московских аэропортов в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавицации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем в четверг, 18 января, в московской воздушной зоне были введены временные ограничения на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов», — говорится в сообщении.

Так, в 11:47 были приостановлены прилеты и вылеты самолетов во Внуково. Затем появилась информация и об ограничениях в Шереметьево. Как сообщал источник 5-tv.ru, корректировки связаны с планом «Ковер».

По данным Росавиации, к 14:00 Внуково работает штатно, а Шереметьево — пока с ограничениями. При этом изменения не коснулись аэропорта Домодедово.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет», — добавили в Росавиации.

Обновление от 14:19. Все московские аэропорты вернулись к штатной работе. По информации Росавиации, все ограничения сняты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в аэропорту Волгограда была временно ограничена аэронавигация.

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