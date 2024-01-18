Для родителей школьных буллеров предлагают ввести штрафы: что об этом думают эксперты

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В Госдуме предложили ввести штрафы для родителей школьных буллеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; 5-tv.ru

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Поможет ли мера искоренить травлю среди детей?

Как остановить травлю в школе — задумались на законодательном уровне. Депутаты Госдумы предлагают ввести наказание для родителей агрессивных подростков. Статистика сейчас пугающая — с насилием и оскорблениями сталкивается каждый второй опрошенный школьник.

Мама школьницы и профессиональный психолог Анастасия на себе испытала шокирующие удары школьной травли. 25 лет назад слова «буллинг» еще никто не знал, но само психологическое насилие расцветало буйным цветом. Она признается: едва не была доведена до самоубийства травлей со стороны учителя.

Она тогда даже и представить не могла, что спустя годы ей придется оказывать психологическую помощь своей дочери, которая подвергается травле прямо сейчас. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный собрал мнения психологов, юристов и пострадавших. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать о буллинге и помочь пережившему травлю ребенку. В большинстве у подвергающихся травле детей появляются повышенная тревожность, неустойчивость или сниженный фон настроения, раздражительность, замкнутость, бессонница, страхи. Какие меры стоит принимать родителям — читайте также в нашем материале.

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