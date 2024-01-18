Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя в Москве

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В России полным ходом идет подготовка в одному из главных христианских праздников.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня крещенский сочельник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и чин освящения воды в храме Христа Спасителя в Москве. И поздравил православных с большим праздником. В память о крещении Иисуса в реке Иордан сегодня и завтра верующие по всей стране погружаются в купели, невзирая на мороз и снег.

В Якутске сейчас минус 40, но и это не мешает крещенским купаниям. На реке Лена вырубили во льду прорубь. Сверху поставили палатку — чтобы хоть немного защитить верующих от мороза и ветра.

А в Керчи можно на крещение искупаться в Черном море. Купель оборудовали на городской набережной. На месте будут дежурить медики, спасатели и водолазы.

В других городах страны подготовка к одному и главных христианских праздников также идет полным ходом. Эксперты рекомендуют для окунания выбирать только официальные купели, где гарантирована безопасность. А священники напоминают — ныряние в иордань — лишь традиция, поэтому каждый вправе решать самостоятельно, стоит ли ему окунаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать на праздник Крещения Господня.

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