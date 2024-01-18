Путин назначил космонавта Крикалева своим спецпредставителем по вопросам в области космоса

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Путин назначил Крикалева своим спецпредставителем по вопросам в области космоса

Путин назначил космонавта Крикалева своим спецпредставителем по вопросам в области космоса

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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За свою карьеру астронавт удостоился званий Героя Советского Союза и Героя РФ.

Космонавт Сергей Крикалев назначен специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписан главой государства.

Документ вступает в силу со дня его подписания — 18 января 2024 года.

Сергей Крикалев — советский и российский космонавт, Герой СССР и Герой РФ. В настоящее время занимает пост исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что открытый набор в космонавты «Роскосмоса» продлили до весны текущего года. В конкурсе может принять участие любой россиянин, возраст которого меньше 35 лет. Он также должен пройти отбор по всем предъявленным требованиям, в том числе по здоровью.

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