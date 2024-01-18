YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон».

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в сообщении, опубликованном на удаленном канале.

Канал Михалкова насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.

Прежде народный артист РСФСР исключил возможность сотрудничества с артистами-релокантами. Михалков указал, что не хочет работать со сбежавшими из страны коллегами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2022 году YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса после бесед с британскими министрами.