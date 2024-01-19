Новый туристический рекорд: в чем кроется феномен Санкт-Петербурга как столицы путешествий

Эта культурная столица переживает очередную волну наплыва отечественных и зарубежных туристов. Почему Северная Пальмира вновь популярна и востребована?

Санкт-Петербург возглавил рейтинг лучших мест для зимнего отдыха. На минувших новогодних праздниках в городе побывали больше миллиона гостей. Это число превысило показатель прошлого года на десять процентов. По информации аналитиков, туристов из России привлекает в городе на Неве богатая история города, множество достопримечатальностей, транспортная доступность и, конечно, масштабная культурная программа.

Хоть новогодние праздники и остались позади, но Дворцовая площадь — вне зависимости от времени года — все еще негласно служит местом встречи туристов из разных уголков большой страны. По словам туриста Владимира Сысуева, культурная столица манит жителей регионов своей красотой: чтобы прочувстовать на себе волшебство петербургского воздуха, сюда изо дня в день съезжаются тысячи человек.

«Давно хотел посмотреть на нашу старую столицу, вообще очень красиво», — признался он.

Только за новогодние праздники Петербург посетили миллион сто тысяч гостей. Каждый пятый забронированный новогодний тур внутри страны был на берега Невы. По словам вице-президента альянска турагентства России Алексана Мктрчяна, Санкт-Петербург — идеальный вариант для поездки в случае, если туристы хотят удовлетворить свою жажду знаний и совместить ее с размеренным отдыхом.

«Эти праздники показали, что Петербург является единоличным лидером предпочтений россиян. Соотечественникам нужно культурное и историческое сопровождение поездок. Петербург закрывает все эти вопросы», — объясняет феномен города он.

По оценкам экспертов, только за праздники гости принесли в экономику города больше двадцати миллиардов рублей. И, несмотря на то, что цены на туры повысились в среднем на десять-пятнадцать процентов, путешественников не стало меньше. По итогам прошлого года, Петербург посетило почти девять с половиной миллионов туристов, в этом году — власти надеются вернуться к допандемийным значениям.



«Раньше люди приезжали раз в десять лет, потом подрастали дети они снова приезжали, и потом внуки — снова приезжали. А сейчас, учитывая, что кроме Эрмитажа, кроме Русского музея, кроме классики, к которой мы все привыкли, есть так называемая „новая география“ — то народ начинает приезжать по нескольку раз», — объясняет Алексей Мусакин, вице-президент российской гостиничной ассоциации.

В эту «новую туристкую географию» уже вошли и «Остров Фортов» в Кронштадте, и общественные пространства — в центре, на Васильевском острове, и за городом. Каждый раз туристы получают возможность открыть Петербург по-новому.

Опытный турист Евгений Зернов признается: визит в Петербург он давно избрал своей персональной традицией и не планирует ничего менять.

«Не десяток раз уж точно я тут был. Город не надоедает. Скорее, даже наоборот — привлекает внимание все больше», — признается он.

По предварительным подсчетам, каждый турист в новогодние праздники тратил в среднем по семь тысяч рублей в день. Отдых испортили разве что крепкие морозы… и длинные очереди в музеи. По словам расстроенных туристов, в некоторые дни урвать проходки было практически невозможно. Не помогли ни предварительное бронирование, ни выстаивание в кассах.

«Билеты невозможно было достать никуда. Билеты в Эрмитаж, я попробовала третьего января забронировать билеты, на новогодние праздники не было ни одного свободного билета. Ни в один дворец невозможно было попасть», — рассказывает журналистам одна из туристок Ирина Чиркова.

Впервые со времен пандемии отели на Новый год в Петербурге стали бронировать еще с начала сентября. Средняя стоимость номера на праздники с учетом эконом и люкс-размещения составила восемь тысяч рублей в сутки. Рестораторы и отельеры массово отмечают высокий спрос на одноместные, двухместные и даже трехместные номера. С чем он связан?

«Мы видим, что народ поехал. Наши жители ищут, что посмотреть в России. Традиционно, для всех — это, конечно, Санкт-Петербург», — объясняет президент федерации ресторатов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

Пулково — впервые в своей истории — по итогам прошлого года — стал вторым по внутреннему пассажиропотоку аэропортом страны после Шереметьево, оставив позади московские Домодедово и Внуково. Туристы из европейской части страны прилетают на три-четыре дня, а россияне, живущие за Уралом — минимум на неделю.



По словам коммерческого директора туроператора Оксаны Булах, подобный интерес к Петербургу абсолютно объясним и оправдан.

«О том, что интерес растет постоянно и заслуженно, говорит, например, высокий спрос на перелеты в Петербург из Москвы. „Аэрофлот“ заявил, что готов организовать рейсы в Санкт-Петербург из Москвы в формате маршруток — они будут осуществлять перелеты каждые 20-30 минут», — проясняет она.

Прилетают в Петербург не только туристы из России. Даже сейчас по улочкам города гуляет немало иностранных гостей. Больше всего туристов здесь— из стран СНГ и Китая. Матэо, например, прилетел из Бразилии и оказался в полном восторге от увиденного.

«В целом, весь город очень восхитительный. К тебе очень хорошо относятся люди, они очень добрые», — поделился впечатлениями он.

Следующую волну туристов жители Петербурга ждут в феврале и в марте. По традиции в Международный женский день путешественников в городе будет больше, чем в День защитников Отечества.



Ранее 5-tv.ru писал, что главную новогоднюю ель Санкт-Петербурга «разберут» на сувениры.