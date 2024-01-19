Житель Хабаровска задержан за сбор данных о радиочастотах Минобороны РФ
Правоохранители уже возбудили уголовное дело о госизмене.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Хабаровске силовики пресекли деятельность пособника украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Так, сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, который собирал сведения о российских военных-участниках спецоперации на Украине и радиочастотах, которые использует Минобороны РФ.
«Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», — добавили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении мужчины, который собирался совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в регионе.
Читайте также
92%
-0.07 96.38
-0.21
Нашли ошибку?