Житель Хабаровска задержан за сбор данных о радиочастотах Минобороны РФ

В Хабаровске силовики пресекли деятельность пособника украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, который собирал сведения о российских военных-участниках спецоперации на Украине и радиочастотах, которые использует Минобороны РФ.

«Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края», — добавили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд Крыма вынес приговор в отношении мужчины, который собирался совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в регионе.