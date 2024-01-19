Богомаз сообщил об эвакуации жителей из-за горящей нефтебазы под Брянском
Рядом с объектом находится частный сектор, именно из него вывезли людей.
Фото, видео: Telegram / AV БогомаZ; 5-tv.ru
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Жителей частного сектора, расположенного рядом с горящей нефтебазой в Брянской области, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — сообщил он.
Возгорание на объекте произошло после того, как регион атаковал вражеский беспилотник. Богомаз уточнял, что дрон сбросил боеприпас, после чего огонь охватил четыре резервуара с бензином на площади в тысячу квадратных метров.
В настоящее время с возгоранием борются пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по региону и Брянского пожарно-спасательного центра. Богомаз также уточнил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения привлекли поезд.
«Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают все возможное для ликвидации пожара», — добавил Богомаз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще два украинских беспилотника сбили в небе над Брянской областью.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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