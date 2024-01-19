Богомаз сообщил об эвакуации жителей из-за горящей нефтебазы под Брянском

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 172 0

Рядом с объектом находится частный сектор, именно из него вывезли людей.

Фото, видео: Telegram / AV БогомаZ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Жителей частного сектора, расположенного рядом с горящей нефтебазой в Брянской области, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — сообщил он.

Возгорание на объекте произошло после того, как регион атаковал вражеский беспилотник. Богомаз уточнял, что дрон сбросил боеприпас, после чего огонь охватил четыре резервуара с бензином на площади в тысячу квадратных метров.

В настоящее время с возгоранием борются пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по региону и Брянского пожарно-спасательного центра. Богомаз также уточнил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения привлекли поезд.

«Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают все возможное для ликвидации пожара», — добавил Богомаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще два украинских беспилотника сбили в небе над Брянской областью.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 янв
Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области
19 янв
Четыре резервуара с бензином горят на нефтебазе в Брянской области
18 янв
Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при перехвате дрона в Ленобласти
18 янв
Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ленинградской и Московской областях
17 янв
Минобороны заявило об отражении ракетной атаки ВСУ на Брянскую область
17 янв
Богомаз сообщил о подавлении атаки украинских беспилотников на Брянскую область
17 янв
Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью
17 янв
Минобороны сообщило об отражении атаки Украины на Белгородскую область
17 янв
Семь беспилотников сбили над Белгородской областью
16 янв
«Весь балкон раскурочен»: жительница Воронежа рассказала об атаке украинских БПЛА
-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса