Богомаз сообщил об эвакуации жителей из-за горящей нефтебазы под Брянском

Жителей частного сектора, расположенного рядом с горящей нефтебазой в Брянской области, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — сообщил он.

Возгорание на объекте произошло после того, как регион атаковал вражеский беспилотник. Богомаз уточнял, что дрон сбросил боеприпас, после чего огонь охватил четыре резервуара с бензином на площади в тысячу квадратных метров.

В настоящее время с возгоранием борются пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по региону и Брянского пожарно-спасательного центра. Богомаз также уточнил, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения привлекли поезд.

«Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают все возможное для ликвидации пожара», — добавил Богомаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще два украинских беспилотника сбили в небе над Брянской областью.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.