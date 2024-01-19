Десять часов не закрывая рта: чешский депутат выступил с самой длинной речью

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Чешский депутат Окамура выступил с самой длинной речью в истории

Фото, видео: Instagram* / tomio.cz; 5-tv.ru

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Парламентарий хотел точно знать, что его мысли будут услышаны.

Речь чешского политика затянулась на 10 часов и 44 минуты. Ровно столько лидер местной оппозиционной партии Томио Окамура непрерывно выступал перед Парламентом страны.

В итоге продолжение дискуссии перенесли на следующий день. Обсуждали поправку, которая должна разрешить чехам, находящимся за границей, голосовать по почте на президентских и парламентских выборах.

Окамура выступил против инициативы, а также раскритиковал правительство Чехии, обвинив его, в том числе, в поклонении ЕС. В ходе речи политику пришлось попросить воды и даже снять пиджак. Впрочем, он славится своими монологами. Его речь о размере пенсий в прошлом году длилась чуть более семи часов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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