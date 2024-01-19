Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России, куда был вызван в связи с уничтожением французских наемников в Харькове. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

Накануне, 18 января, МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, большое число иностранных наемников участвуют в конфликте с Россией на стороне Украины, это неоднократно подтверждается.

* — запрещенная в России террористическая организация