Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали по делу о взятке

Заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова арестовали по делу о взятке. Решение вынес Тверской суд Москвы.

Захарова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Суд принял решение отправить его в СИЗО до 17 марта. К слову, по соответствующей статье мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по подозрению в махинациях был задержан заместитель директора государственного унитарного предприятия (ГУП) «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадим Чернышов.