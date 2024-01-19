Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире

Военная авиационная техника РФ удерживает лидирующие позиции в рейтинге всех стран. И не стоит на месте. Какие самые грозные самолеты уже имеются на вооружении, а какие готовятся пополнить авиапарк?

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала дезинформационно-искажающую окраску для легкого тактического самолета Су-75 Checkmate («Шах и Мат»). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно информации, содержащейся в патенте, изобретение ОАК предназначено для маскировки малозаметных самолетов. Суть окраски состоит в том, чтобы при обнаружении создалось ложное представление о типе и модели истребителя и, следовательно, помешало спрогнозировать его возможные маневры и возможности.

«Данная схема окраски предназначена для искажения силуэта самолета с визуальной подменой его на силуэт самолета другого типа и меньшей размерности для затруднения визуальной идентификации и одновременной маскировки этого силуэта на фоне подстилающей земной поверхности и облаков», — говорится в описании изобретения

На что способен Су-75 «Шах и Мат»

ALI HAIDER / ТАСС

Российский самолет-невидимка Су-75 «Шах и Мат» — второй российский истребитель пятого поколения, который задумывался как альтернатива «тяжелому» Су-57. Дальность полета без подвесных топливных баков составляет 2,9 тысячи километров, скорость примерно 2200 километров в час.

Во время презентации самолета в 2021 году гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что «Шах и Мат» способен эффективно противостоять самолетам своего поколения как в ближних, так и в дальних боях.

«Это наш ответ американскому самолету F-35, потому что это легкий истребитель. Современная машина, которая способна будет фактически заимствовать наиболее передовые разработки Су-57 и за счет этого будет в выигрыше ее стоимость. А технологии Су-57 применялись на Украине и показали хорошие результаты. У Checkmate серьезные перспективы», — отметил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российские истребители — самые мощные в мире

Впрочем, отечественные истребители и раньше по праву считались одними из лучших в мире. Например, эксперты Military Watch Magazine составили подборку самых опасных истребителей в мире в воздушном бою, отдав сразу три позиции российским самолетам.

Истребитель пятого поколения Су-57

Пресс-служба «ОАК» / ТАСС

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, на базе которого и велись разработки новейшего Су-75, предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также поражения наземных и надводных целей, проведения мониторинга воздушного пространства, выведения из строя штабов, командных пунктов и системы управления действиями противника. Авторы материала отмечают, что самолет обладает рядом уникальных особенностей, которых нет у американских и китайских аналогов.

«Истребитель имеет самую большую дальность полета среди всех истребителей в мире, предназначенных для боя «воздух-воздух», он более маневренен, чем любой конкурент, и имеет большую дальность боя «воздух-воздух», — подчеркивается в обзоре.

К тому же российский самолет может одновременно отслеживать 60 воздушных целей, так как его датчики работают на разных волнах. Что, кстати, также позволяет максимально эффективно вести радиоэлектронную борьбу.

МиГ-31БМ/БСМ

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самый крупный в мире действующий самолет, предназначенный для боя в воздухе, МиГ-31 завоевал репутацию самого боеспособного самолета времен Холодной войны. Да и сегодня сверхзвуковой истребитель-перехватчик, по мнению издания, продолжает являться одним из самых опасных в бою.

МиГ-31 поступил на вооружение советских ВВС в 1981 году, а в 2010-м прошел глубокую модернизацию. Его радары почти не имеют аналогов. Во многом, из-за огромных размеров.

«Более новые специализированные варианты также используются для противоспутниковых операций и в качестве ударных истребителей, вооруженных гиперзвуковыми ракетами», — отмечают аналитики.

Среди характеристик МИГ-31БМ — скорость в три тысячи километров в час и работа на высоте до 21 тысячи метров, а также способность засечь цель за сотни километров.

Су-35С

Пресс-служба «ПАО» / ТАСС

Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель Су-35 был создан на базе Су-27 Flanker и предназначен для поражения воздушных и наземных целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки.

«Су-35 имеет гораздо большую дальность полета, может быстрее набирать высоту и лучше маневрировать, и был разработан, чтобы иметь возможность конкурировать с самолетами НАТО пятого поколения», — говорится в обзоре.

Самолет оснащен электроникой, обеспечивающей доступ к тройным радарам, а также использует более мощный двигатель и одновременно легкий двигатель, чем его прототип.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.