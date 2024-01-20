Анкара в замешательстве? В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 510 0

Песков о сообщениях в СМИ о визите Путина в Турцию: сообщим своевременно

Анкара в замешательстве? В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Администрация Эрдогана не смогла дать четких комментариев по датам.

Глава России, главный кандидат на выборах президента страны в 2024 году Владимир Путин не исключает визит в Турцию. Однако о каких-либо конкретных датах речи пока не идет. Об этом сообщили в Кремле. Свой комментарий дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сообщим своевременно», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в турецких СМИ, в частности, в газете Türkiye, появилось сообщение, что Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 февраля. Между тем, в администрации турецкого главы ничего подтвердить не смогли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения Турции и Израиля стремительно ухудшаются. Анкара сжигает все мосты с бывшим союзником. Но к чему это может привести?

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