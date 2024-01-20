Анкара в замешательстве? В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Песков о сообщениях в СМИ о визите Путина в Турцию: сообщим своевременно
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
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Администрация Эрдогана не смогла дать четких комментариев по датам.
Глава России, главный кандидат на выборах президента страны в 2024 году Владимир Путин не исключает визит в Турцию. Однако о каких-либо конкретных датах речи пока не идет. Об этом сообщили в Кремле. Свой комментарий дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы сообщим своевременно», — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее в турецких СМИ, в частности, в газете Türkiye, появилось сообщение, что Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 февраля. Между тем, в администрации турецкого главы ничего подтвердить не смогли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения Турции и Израиля стремительно ухудшаются. Анкара сжигает все мосты с бывшим союзником. Но к чему это может привести?
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