Дружбе конец? Отношения Турции и Израиля стремительно ухудшаются

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 90 0

Президент Турции Эрдоган намерен объявить Израиль военным преступником

Дружбе конец? Отношения Турции и Израиля стремительно ухудшаются

Фото: www.globallookpress.com / Marton Monus

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Анкара сжигает все мосты с бывшим союзником.

Отношения Турции и Израиля трещат по швам. Президент Реджеп Тайип Эрдоган занял однозначную позицию в одном из самых громких международных скандалов этого года — иска ЮАР, подданного в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля. Глава Турции заявил, что его правительство направило в Гаагу документы, поддерживающие иск Южно-Африканской Республики и подтверждающие, что Израиль совершает геноцид палестинцев в Газе.

«Все представленные нами документы оказывают серьезное влияние в Гааге. Мы будем продолжать отправлять все больше и больше документов. Я полагаю, что по большей части это визуальные документы, и с их помощью Израиль будет осужден там. Это то, чего мы ожидаем, потому что верим в справедливость Международного суда», — передает слова турецкого лидера сайт EADaily.

Подобные высказывания Эрдогана вызвали недовольство и осуждение со стороны Израиля, который до недавнего времени весьма тесно сотрудничал с Турцией. Израильский премьер-министр Нетаньяху припомнил, что Реджеп сравнивал его с Гитлером, а также упомянул геноцид армян Османской империей. К тому же турецкий лидер открыто критиковал репрессии в адрес пропалестинских активистов по всему миру.

По всей видимости, Анкара настроена серьезно. Помимо документов, в Гаагу также был направлен председатель Комитета по правосудию парламента Турции Кунейт Юксель, в обязанности которого входит проследить за ходом слушаний. По словам политика, он надеется на справедливое решение суда, по итогам которого Израиль прекратит агрессию в адрес Газы.

Удивляет такая резкая смена приоритетов со стороны президента Эрдогана. Как было сказано ранее, отношения Турции и Израиля были довольно тесными и интенсивными, однако, как стало известно, ассоциация юристов Турции документировала и собирала доказательства военных преступлений Израиля с ноября 2023 года, а сам турецкий лидер открыто заявлял о том, что турецкое правительство готовится объявить Израиль «военным преступником». Из-за накалившейся обстановки обе стороны отозвали своих дипломатов из некогда дружественных стран.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате новой атаки Израиля в Секторе Газа погибло десять человек.

Тема:
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