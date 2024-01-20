Вставную челюсть Уинстона Черчилля выставят на аукцион

На ближайший аукцион в английском Челтнеме решили выставить зубной протез бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание The Guardian.

Необычный лот представляет собой верхний зубной протез в золотой оправе, который был во рту Черчилля во время его речи «Мы будем сражаться на пляжах», которую он произнес в июне 1940-го после вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

«Вставные челюсти Черчилля, должно быть, одни из самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», — говорит глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул.

Стоимость протеза в золотой оправе, по оценкам экспертов, составляет от пяти до восьми тысяч фунтов.

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