«История растопила сердца»: Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 69 0

Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу

«История растопила сердца»: Мизулина предложила поставить памятник коту Твиксу

Фото: www.globallookpress.com / Silke Klewitz-Seemann

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Проводница, отметила она, поступила очень жестоко.

Коту по кличке Твикс, который умер из-за того, что проводница поезда выбросила его на станции в Кирове, необходимо поставить памятник. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Компания „РЖД“ из-за трагедии уже меняет правила перевозки животных — проводникам запретят их высаживать и будут передавать зоозащитникам. История растопила сердца людей по всему миру», — написала она в Telegram-канале.

Проводница, отметила Мизулина, поступила очень жестоко, поэтому ту должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Многие переживали из-за этой истории, добавила она, а, соответственно, стоит подумать над памятником коту в Кирове.

Ранее 5-tv.ru писал, что все произошло 11 января на станции в Кирове. Твикса вез родственник хозяина питомца на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург.

На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей.

Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона. При этом позднее владелец кота Эдгар Гайфуллин подтвердил, что его любимец умер.

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