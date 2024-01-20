Смерть была страшной: что произошло с котом Твиксом, выкинутым из поезда

Семья хвостатого намерена добиться наказания виновных.

Хозяин кота по кличке Твикс, которого проводница выкинула из вагона поезда на мороз, Эдгар Гайфуллин подтвердил, что его любимец умер. Рассказал он об этом в беседе с 5-tv.ru.

Рыжего кота обнаружили мертвым утром 20 января. Ухо хвостатого оказалось отморожено, лапы стерты, а на животе нашли рваные раны. Вероятно, он подрался с собаками. Изначально Эдгар сомневался в смерти.

«Сделаем все, чтобы виновные были наказаны… Да, кота опознали, это наш кот», — сказал он.

Эдгар подчеркнул, что намерен обратиться в прокуратуру, подаст заявление в связи с жестоким обращением с животным.

Все произошло 11 января на станции в Кирове. Как рассказал Эдгар, Твикса вез его родственник на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда Твикса, нашли, но мертвым.