«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Фото: www.globallookpress.com / artifant

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем мотивировано решение местных властей?

Глава Минкульта Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, в рамках которого после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество страны в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — привел заявление пресс-секретарь министра Павел Чорба.

Министерство, как отмечается, запретило контакты и сотрудничество по профильной линии с Белоруссией и Россией в марте 2022 года. Решение вступило в силу при экс-руководителе ведомства Натальи Милановой, а Шимковичова его отменила.

Ранее 5-tv.ru писал, что сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица сравнил отмену российской культуры со зверствами нацистов в годы ВОВ. 

В 2022 году западные страны начали кампанию по «запрету» русской культуры. В частности, в Польше под ограничения попали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, а для артистов из России «закрыли сцену» в Европе и США.

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 янва...

Последние новости

0:05
ФСБ пресекла контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину
23:45
Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию
23:30
Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу
23:23
Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries
23:08
«Ликуйте»: кого сыграет Милош Бикович в американском сериале «Белый лотос»
22:55
«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Сейчас читают

Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску
«Надеюсь еще пожить»: Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса