«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией

Чем мотивировано решение местных властей?

Глава Минкульта Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, в рамках которого после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество страны в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — привел заявление пресс-секретарь министра Павел Чорба.

Министерство, как отмечается, запретило контакты и сотрудничество по профильной линии с Белоруссией и Россией в марте 2022 года. Решение вступило в силу при экс-руководителе ведомства Натальи Милановой, а Шимковичова его отменила.

Ранее 5-tv.ru писал, что сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица сравнил отмену российской культуры со зверствами нацистов в годы ВОВ.

В 2022 году западные страны начали кампанию по «запрету» русской культуры. В частности, в Польше под ограничения попали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, а для артистов из России «закрыли сцену» в Европе и США.