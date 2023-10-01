Кустурица сравнил отмену российской культуры со зверствами нацистов в годы ВОВ

Режиссер провел исторические параллели между событиями сегодняшних дней и прошлым.

Запрет стран Запада на российскую культуру похож на преследования нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, отрицание российской культуры не может продлиться долго. Об этом заявил сербский кинорежиссер, актер Эмир Кустурица в ходе творческой встречи в рамках фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске на Кубани. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Я не могу верить, что это возможно, чтобы одна культура была запрещена. Это невозможно, это не будет так долго, увидим», — поделился деятель культуры.

По его словам, сегодняшняя ситуация в мире в отношении российской культуры сравнима с периодом Второй мировой войны, когда нацисты истребляли евреев.

В 2022 году западные страны начали кампанию по «запрету» русской культуры. В частности, в Польше под ограничения попали произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, для артистов из России «закрыли сцену» в Европе и США, музыкантов с русскими корнями сняли от участия в итальянском конкурсе.

Вышеуказанный фестиваль в Усть-Лабинске является крупнейшим в России фестивалем казачьей культуры. В этом году он проходит в третий раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кустурица планирует снять фильм по «Преступлению и наказанию» на Кубани.