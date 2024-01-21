«Сразу волдырь»: Волочкова испытывает боль из-за любимых цветов

С какими проблемами сталкивается знаменитость?

Балерина Анастасия Волочкова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на праздновании собственного дня рождения, что в ее жизни есть дилемма. Оно обожает белые розы, но испытывает из-за них дискомфорт.

«Дело в том, что я очень боюсь иголок, и у меня настолько чувствительная кожа, если вот комар человека укусит — раз-раз, и все прошло. А у меня сразу какой-то волдырь», — говорит танцовщица.

При этом, если звезда держит белые розы на руках, у нее от шипов остаются волдыри. Однако Волочкова от этого не перестает их любить — как и цветы в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова получила на день рождения неожиданный подарок — военную форму. Необычный презент ей вручил председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России», доброволец СВО, ветеран боевых действий Ильдар Резяпов.

Специальный костюм защитного цвета сильно удивил Волочкову. Особенно ее поразило то, что одежда была практически идеально подобрана ей по размеру.