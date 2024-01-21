Больше не друг: Джигурда рассказал о своем отношении к Волочковой после скандала

Балерина после слитого в сеть откровенного видео спустила всех собак на шоумена, с которым дружит 20 лет. Он не стал отвечать ей тем же.

Актер Никита Джигурда в день рождения балерины Анастасии Волочковой, который прошел в минувшую субботу, обратился к ней и рассказал, как стал относиться после громкого скандала.

«Давайте поздравим богиню Волочкову с днем рождения. Увы, тем, кто хотел рассорить нас с Настенькой, это удалось сделать. Но, несмотря на то, что я больше не смогу быть другом Волочковой, я по-прежнему по-отечески люблю эту своенравную, сильную, красивую и талантливую актрису», — признался Джигурда в социальной сети.

Ссора между знаменитостями произошла после слитого в сеть видео с горячими танцами обоих. На опубликованных кадрах шоумен снимает штаны с балерины и целует ее в интимную зону. Сама Волочкова в этом ничего зазорного не увидела. Однако публика возмутилась. Ролик вызвал бурное обсуждение в обществе.

Многие интернет-пользователи призвали «отменить» балерину. Сама знаменитость, узнав о том, что их откровенное видео увидели миллионы, обвинила Джигурду, с которым дружит 20 лет, в том, что это именно он опубликовал кадры. А также рассказала, что эта съемка была сделана год назад после шоу балерины. Оператором выступил тогда бывший директор Джигурды — Евгений. Однако выложил ли он ролик в интернет — Волочкова не знает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как из балерины Анастасия Волочкова стала звездой скандалов.