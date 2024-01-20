Балерину могли бы видеть в одном ряду с Майей Плисецкой и Галиной Улановой, но артистка сама выбрала дальнейший путь. Путь вникуда.

20 января артистке балета, лауреату Международного конкурса имени Сержа Лифаря и обладательнице приза Benois de la Danse Анастасии Волочковой исполняется 48 лет. Последние 20 лет балерина не выходит на сцену Большого театра, изо всех сил пытаясь развить сольную карьеру. В свое время Волочковой прочили мировую известность, громкое имя и несметное богатство. Однако, все разрушилось, когда артистку погнали взашей из Большого театра. Как из талантливой и перспективной артистки Волочкова превратилась в чудачку и заложницу постоянных скандалов — в материале 5-tv.ru.

Маленькая война Большого театра

В балет Анастасию Волочкову, как известно, привела мама. Родительница будущей знаменитости мечтала, что прима вырастет настоящей знаменитостью и утрет нос всем, кто в нее не верил. Мать Волочковой готова была отдавать последние деньги, чтобы прима ездила на мероприятия, принимала участие в самых невероятных постановках, нарабатывая опыт.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Огромный старт в карьере Волочковой дала работа в Большом театре. Стройная и красивая прима тут же стала одной из главных знаменитостей сцены. За автографом красавицы Анастасии выстраивались очереди, а сама артистка грезила мыслями о мировой сцене. Все изменилось в один момент: в 2004 году Волочкова внезапно отказалась продлевать контракт с культурным учреждением. Спустя время прима сознается: она подвергалась домогательствам, а в театре ей недоплатили за все последние годы. Лишь в 2023 году Волочкова решилась подать на бывшего работодателя в суд, чтобы забрать свое и отсудить все деньги, которые она так и не увидела.

«Я попала в Большой театр в 1998 году, станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был тогда подписан бессрочный контракт, — рассказала Анастасия сегодня на пресс-конференции, посвященной насущному вопросу. — И не получила ни копейки. В трудовой книжке у меня при этом нет даже записи об этой работе. По деньгам такая же ситуация: сначала нам говорили, что зарплата приходит на карточку, но я тогда жила в достатке, у меня были контракты в других местах по 40 тысяч долларов — поэтому даже не проверяла что да как, Большой был для меня отдушиной. Никаких денег я в итоге так и не увидела», — откровенничала она.

Одна из ближайших коллег Волочковой, известная оперная певица, спустя годы после грандиозных разборок созналась: за примой увивались сотни самых влиятельных мужчин. Прима могла бы затмить даже самых мировых звезд, но судьба оказалась неблагосклонна к ней.

«Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна. Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой», — вспоминает знакомая.

С такими друзьями и врагов не надо

Все последующие годы после скандального увольнения Анастасии Волочковой превратились в ад. Прима начала злоупотреблять алкоголем, которые неизменно были сопряжены со скандалами. Чего стоят только три дерзких выходки с участием Никиты Джигурды. Фривольные танцы без нижнего белья тут же превратили Волочкову в посмешище. Одна из последних таких выходок стоила артистке репутации: шоу знаменитости начали массово отменять, а на саму Волочкову повально стали жаловаться общественники.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ровно тогда же Волочковой пришлось взять слово и ответить за скандал.

«Рассказываю, как было дело. Мы приехали домой, выпили просекко после спектакля. Люди имеют право это сделать? В своем доме! Подчеркну: все, что происходило на том видео, я хочу сказать, что я там у себя дома танцую. Ну Никита реально в своем репертуаре. Он подошел и снял с меня домашние штаны. Я там в трусиках, красивая фигура, тело потрясающее, подтянутое. И что? Мы потанцевали», — разразилась балерина.

Паломнические шалости

В июне 2020 года в нижегородском селе Дивеево произошел инцидент, связанный с появлением балерины в местном монастыре. Анастасия Волочкова приехала в святые места, несмотря на карантин, который ранее ввели в регионе из-за коронавируса.

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В соцсетях появилось видео, на котором танцовщица кроет матом полицейских, называя себя «примой-балериной всея Руси». Во время составления протокола Волочкова угрожала полицейским, а также оскорбляла стражей порядка, клеймила позором сотрудников администрации поселка и требовала позвать свидетелей.

«Вы кто вообще? Да вы чмо последнее! Вы хотите скандала? Да, они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном», — говорит артистка на видео.

На истерику примы всея мира пришлось отреагировать губернатору региона Глебу Никитину. Он заявлял, что все нарушители, нарушающие карантинные коронавирусные меры, будут наказаны независимо от их известности и заслуг. По итогу местные органы правопорядка наказали балерину штрафом.

Связь с Волочковой в могилу сведет

В начале декабря 2023 года Анастасия Волочкова вновь стала фигуранткой скандала. Правда, на этот раз, замешана туда она оказалась косвенно. В СИЗО внезапно скончался бывший любовник балерины, банщик Сергей Кузнецов. Осужденный за избиение новой супруги мужчина попал под следствие, а уже спустя считанные недели выяснилось, что Кузнецов умер. Предварительной причиной смерти тогда назвали несчастный случай.

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Похороны мужчины прошли в закрытом режиме, а самой Волочковой места прощания и захоронения так и не раскрыли. Прима вынуждена была прислать поминальный букет через друзей.

«В мае Сергей мне позвонил и сказал, что разводится с Настей. Причиной назвал ревность: он не удалил фотографии со мной с Мальдив. Произошла драка. Потом я узнала, что Сергей оказался в СИЗО. Люди, что я могу прокомментировать. Я все знаю со слов Сергея и журналистов. Откуда я знаю, почему Сергей умер, правда это или нет? Почему все звонят мне? Потому что без причастности к моему имени тема не зайдет?» — взбунтовалась она.

Маты и журналистская этика

Не прошло и недели с момента скандала с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды, как прима уже висела на шее нового мужчины. Успевшая переметнуться от близкого друга сначала к одному из прошлых ухажеров знаменитость начала искать личное счастье в объятиях посторонних людей.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Волочкова

Уже после возвращения Волочковой в Москву журналисты подловили балерину и решили задать ей вопрос, что она вообще думает по поводу ситуации с шоуменом и слитым видео. Только вместо скандала прима обложила корреспондентов матом.

«В последнее время вас стали чаще видеть выпившей. Вы не думали бросить пить?» — спросил балерину журналист.

«Мне хотят концерты запретить? Я своим творчеством свечу для России, бесплатно всех приглашаю», — заявила Волочкова и начала кричать матом.

Балерине потребовалось время, чтобы привести себя в порядок и ответить, с кем именно она слиняла на Мальдивы и что будет делать дальше. Правда, и в этот раз Волочкова находилась в нешуточном подпитии.

«На Мальдивы я люблю ездить одна, потому что вокруг меня столько людей в Москве и не только. И людей, и любимых мужчин… (Отпуск на Мальдивах. — Прим. ред.) как ретрит (для меня. — Прим. ред.)», — сказала Волочкова.

«Ей лечиться надо»

Звездный адвокат Сергей Жорин уверен — в основе всех проблем Анастасии Волочковой лежит пагубная зависимость к алкоголю. После увольнения из Большого театра балерина стала все чаще прикладываться к бутылке. Спиртное, по его словам, лишает Волочкову всяческих тормозов, что и приводит к неконтролируемым последствиям.

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

«Нужно как-то прекращать травлю Волочковой, потому что она больна. У нее действительно есть зависимость. Любой нарколог скажет, что больной будет до последнего отрицать, что у него ест зависимость», — прокомментировал Жорин, а затем добавил:

«Пока не поздно, пока не случилось то, что сучилось с Евгением Осиным и рядом других публичных людей, ее нужно спасать и лечить», — призвал Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова ответила на призывы ее «отменить».