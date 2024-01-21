Двое россиян были на борту пропавшего в Афганистане частного самолета
По предварительной информации, судно летело в Москву из Ташкента.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Двое россиян были на борту пропавшего в Афганистане частного самолета. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, судно летело в Москву из Ташкента. Росавиация сообщила, что пропавший в горах самолет был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ.
Пока известно, что на борту находилось четыре члена экипажа и два пассажира.
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