Кроме того, ведущая могла устать находиться в «материнской позиции» в отношениях.

Чуть больше недели назад популярная ведущая Лера Кудрявцева объявила, что уходит от супруга хоккеиста Игоря Макарова. Комментариев знаменитость давать не стала, лишь коротко и емко отметила, что «алкоголь — зло». В истинных причинах разрыва постаралась разобраться психолог Любовь Розенберг в беседе с журналом StarHit.ru.

Кудрявцева и Макаров провели в браке десять лет. Когда бывшие возлюбленные сыграли свадьбу, Лере было 41, а Игорю — 25. Несколько раз они пытались завести ребенка, однако только после попытки ЭКО звезде удалось родить дочку Машу. Казалось, что общее счастье поможет укрепить отношения, но все же «подводных камней» было слишком много.

Предполагалось, что свекровь не сразу приняла ведущую в семью, к тому же знаменитость делилась, что современные мужчины «мельчают» — по дому все приходилось делать самой. Кроме того, после завершения профессиональной карьеры Игоря Кудрявцева начала зарабатывать намного больше своего супруга. Поутихла и страсть в отношениях.

Едкий комментарий в новости о расставании удивил поклонников, ведь о проблемах с алкоголем Макарова никогда известно не было. Излишняя любовь к спиртному для знаменитости может быть настоящим триггером, ведь и у самой ведущей после первого развода с бывшим мужем были трудности с крепкими напитками.

«Причин развода всегда много, как раз-таки сочетание непереносимых вкупе черт характера, событий и собственных триггеров (как алкоголь для Леры) и приводят к завершению отношений, как бы не хотелось сохранить брак. Я уверена, что Лера говорит об алкоголе не как об одноразовом срыве мужа», — поделилась мнением психолог Любовь Розенбер.

Возможно, что зависимость Игоря Макарова началась небеспричинно и незаметно. Могли повлиять такие факторы, как завершение карьеры, резкий переход в иной статус и постоянное сравнение с успешной супругой. Сперва употребление алкоголя, вероятно, происходило в неформальной обстановке, а после переросло в каждодневное и обязательное, с постепенным увеличением дозы.

«Я думаю, что Лера Кудрявцева слишком долго старалась сохранить отношения и не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле. И только почувствовав полное истощение и убедившись, что семья нужна, по факту, только ей, приняла такое непростое для себя решение», — предположила эксперт.

Также в причинах расставания пары находят большую разницу в возрасте. Специалист отметила, что «дело не в цифрах», а в ощущении своего эмоционального состояния. Любовь объяснила — именно яркие и активные женщины зачастую притягивают молодых поклонников.

Однако все же более старшая партнерша так или иначе выступает в материнской позиции, больше прощая и меньше требуя. Спустя некоторое время разница в темпераменте начинает увеличиваться «за счет мужской инфантильности», и женщина утомляется «быть мамой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кудрявцева и Макаров разошлись на самом деле.