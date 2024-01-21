В Ленобласти введен режим повышенной готовности для критической инфраструктуры

Режим повышенной готовности вводится во всех районах региона.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На территории Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности, сообщает региональная администрация в официальном Telegram-канале.
«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что режим повышенной готовности вводится во всех районах на объектах критической инфраструктуры. Причины решения не уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18 января силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ленинградской области.
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