В Ленобласти введен режим повышенной готовности для критической инфраструктуры

На территории Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности, сообщает региональная администрация в официальном Telegram-канале.

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что режим повышенной готовности вводится во всех районах на объектах критической инфраструктуры. Причины решения не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18 января силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ленинградской области.