Белоруссия в новой военной доктрине приравнивает атаку на союзников к нападению на страну

Белоруссия не собирается мириться с агрессией в отношении дружественных стран.

С принятием новой военной доктрины нападение на союзные страны будет считаться равноценным с нападением на Белоруссию. С таким заявлением выступил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на республику», — заявил он.

Буторин также сообщил, что в новой военной доктрине будут прописаны и закреплены принципы взаимодействия Белоруссии с другими странами в рамках союзных отношений.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал, что обновленная военная доктрина республики может стать основой для урегулирования ситуации в Европе. В настоящий момент документ находится на доработке после рассмотрения на заседании Совета безопасности Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ратифицировали соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.