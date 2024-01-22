Белоруссия в новой военной доктрине приравнивает атаку на союзников к нападению на страну
Представитель Генштаба: нападение на союзников приравнивается к атаке Белоруссии
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
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Белоруссия не собирается мириться с агрессией в отношении дружественных стран.
С принятием новой военной доктрины нападение на союзные страны будет считаться равноценным с нападением на Белоруссию. С таким заявлением выступил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.
«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на республику», — заявил он.
Буторин также сообщил, что в новой военной доктрине будут прописаны и закреплены принципы взаимодействия Белоруссии с другими странами в рамках союзных отношений.
До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин анонсировал, что обновленная военная доктрина республики может стать основой для урегулирования ситуации в Европе. В настоящий момент документ находится на доработке после рассмотрения на заседании Совета безопасности Белоруссии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ратифицировали соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.
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