Путин ратифицировал соглашение с Минском о создании учебно-боевых центров

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Какие задачи предусмотрены в договоренности России и Белоруссии?

Путин ратифицировал соглашение с Минском о создании учебно-боевых центров

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих обеих стран. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров», — говорится в законе.

В качестве задач таких центров в соглашении Москвы и Минска указываются, в том числе, совместные боевая подготовка и дежурство воинских контингентов. Предусматривается и выполнение других учебно-боевых поручений в рамках реализуемых соответствующих программ.

Еще в задачах прописаны обмен опытом по вопросам применения действующих образцов вооружения, военной и спецтехники; обучение практических навыкам работы на образцах вооружения, военной и спецтехники сторон, а также унификация боевой подготовки ВС России и Белоруссии.

Вместе с тем воинский контингент и движимое имущество стран освобождается от уплаты налогов.

Соглашение между двумя странами было заключено еще марте 2023 года. Документом был установлен порядок создания и работы совместных учебно-боевых центров на территориях России и Белоруссии.

Соглашение также нормирует правила направления российских военных в республику, а также белорусских — в Россию с целью боевой подготовки и совершенствования навыков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данный закон о создании учебно-боевых центров ратифицировала Государственная дума.

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