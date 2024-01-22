В России выдали первое звание КМС по киберспорту

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Первым КМС по киберспорту стал чемпион РФ по Tekken 7 Сергей «Strog» Платов

В России выдали первое звание КМС по киберспорту

Фото: Федерация компьютерного спорта России resf.ru

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Первый КМС в игровой индустрии уже доказал свое превосходство.

Первым КМС по киберспорту стал Сергей Платов. Об этом сообщила Федерация компьютерного спорта России. Приказ о присвоении разряда был подписан в конце декабря 2023 года, но официально его присвоили уже в этом году.

Известно, что КМС российский киберспортсмен получил за выполнение норматива на международных соревнованиях по компьютерному спорту.

Сергей «Strog» Платов — трехкратный чемпион России по Tekken 7. Игрок показывает свои профессиональные навыки в этом файтинге уже несколько лет. В 2023-м он занял второе место на BRICS Major Tekken 7. В 2022-м пробовал силы на международной арене, но занял на IESF World Esports Championships 2022 только 20-27-е место, не сумев выйти из группы. Основной персонаж Сергея в Tekken 7 — Стив Фокс (Железный Кулак).

Известно, что Сергей Платов с 2022-го входит в состав комиссии спортсменов Международной федерации киберспорта. Он занимается защитой прав киберспортсменов, помогает в регулировании деятельности федерации, а также представляет Россию на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что геймерам пообещали дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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