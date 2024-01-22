Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесли в Госдуму

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Изменения могут быть внесены как в уголовный, так и уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесли в Госдуму

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ, а также призывы к осуществлению деятельности против государства. Соответствующий документ появился в электронной базе ведомства.

Изменения могут быть внесены как в уголовный, так и уголовно-процессуальный кодекс. Отмечается, что соответствующие санкции будут применяться, если имеет место корыстный мотив у преступника, а также на основе политической, национальной или религиозной ненависти.

Авторами законопроекта выступают глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев и другие депутаты. Отмечается, что он направлен на защиту конституционного строя РФ, а также безопасности страны.

Также депутаты предлагают лишать госнаград за реабилитацию нацизма и призывы к нарушению целостности РФ. Законопроект уже поддержали Росфинмониторинг, Генпрокуратура и СК РФ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии. В ведомстве уверены, что каждый предатель России должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб.

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