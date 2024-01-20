В России могут начать конфисковать имущество за фейки о войсках

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России внесут в Думу
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Каждый предатель страны должен понесли заслуженное наказание, подчеркнули в ГД.
В России могут начать наказывать конфискацией имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил страны. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу в понедельник, 22 января.
Депутаты считают, что каждый предатель России должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб. В частности, в случае принятия законопроекта под конфискацию подпадут деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступно деятельности против безопасности РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры фракций Госдумы разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС РФ. Данный документ уже предварительно поддержали силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.
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