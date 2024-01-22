WSJ: Евросоюз разработал новый план помощи Украине

Поможет ли учреждение нового фонда ВСУ?

Европейская служба внешних связей разработала новый план обеспечения военной помощи Украине, его сумма составляет свыше 20 миллиардов долларов. Такую меру ввели из-за того, что Венгрия наложила вето на подготовку пакета поддержки в сумме 50 миллиардов евро. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По новому проекту соглашения между странами Евросоюза, поддержка Украины растягивается на ближайшие четыре года. Кроме того, страны Европы должны перевести киевскому режима около десяти миллиардов евро, однако им в будущем вернется 20 миллиардов валюты.

Помимо этой реформы, планируется создать спецфонд, который сможет занять Украине 6,5 миллиардов евро. Обещается, что ближайшие четыре года туда будет перечисляться до пяти миллиардов каждые 12 месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему НАТО выгодно искусственно ослаблять ВСУ. Дальше — путь вниз, деградация затянется на какой-то промежуток времени, пока это нужно альянсу.