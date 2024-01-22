«Сплошная забота»: Ксения Бородина рассказала о пополнении в семье

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 85 0

Ксения Бородина показала нового питомца по имени Мишель

«Сплошная забота»: Ксения Бородина рассказала о пополнении в семье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Радостной новостью звезда поделилась с поклонниками.

Российская телеведущая Ксения Бородина поделилась с аудиторией радостной новостью — у нее в доме поселился новый жилец. Речь идет об очаровательном щенке породы мальтипу.

Как сообщает сайт dni.ru, пушистый друг появился в доме звезды еще в сентябре, однако представила публике его Бородина только сейчас. Помимо Мишель — именно так ведущая назвала питомца, у Ксении дома живут еще кот мейн-кун по кличке Цветан и собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Берт.

Бородина призналась, что переживала, как сложатся отношения Мишель с другими домашними, но щенка быстро приняли в семью.

«Цветан решил, что это еще ребенок, и больше не обижал. Сплошная забота», — цитирует знаменитость издание.

По словам Бородиной, кот взял щенка под свою опеку. Теперь Мишель — настоящий член стаи.

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