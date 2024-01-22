В России качество детских игрушек начнут определять по психологическому ГОСТу

Эфирная новость 76 0

По каким критериям будут проверять товары для самых маленьких?

Фото, видео: Daniel Karmann / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России игрушки собираются отправлять на психологическую экспертизу. Как пишут «Известия», Роскачество разработало новый ГОСТ для таких товаров. Их изучат по 13-ти признакам, которые помогут определить продукцию, безопасную для детской психики.

Под запрет попадут игрушки, которые оправдывают насилие, жестокость, а еще содержат бранные слова или вызывают страх и ужас. Кроме того, все детские товары могут разделить по возрастным группам.

После появления нового ГОСТа производители смогут использовать его на добровольной основе. А в детских садах, например, во время закупок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делать ребенку подарки, чтобы его не избаловать. По словам детского психолога, Полины Заргаровой, формировать желания детей можно самостоятельно. Для этого есть хитрость.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Месть за Донецк: армия России продвигается в сторону Курахово
0:27
Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного
0:12
Не дожил один день: в Петербурге умер солист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
0:02
«Могу сказать от всех нас»: в Госдепе оценили вероятность передачи Аляски в пользу России
23:53
Джигурда подает в суд на помощника, слившего скандальное видео с Волочковой
23:41
Всему голова? Стоит ли категорически отказываться от хлеба

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Была круглой отличницей»: Анна Калашникова боялась поведения одноклассников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса